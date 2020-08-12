رياضة | الخطيب يتفقد غرف ملابس ملعب الأهلي الجديد بحضور الوزير

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يتفقد غرف ملابس ملعب الأهلي الجديد بحضور الوزير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تفقد غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم، داخل ملعب النادي الجديد بمدينة السلام.

وشهد تفقد رئيس النادي تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء النادي الأهلي في الاحتفالية الكبرى.

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وكان الدكتور أشرف صبحي، وصل منذ قليل إلى ستاد الأهلي، لحضور حفل الافتتاح، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفريق السابقين.

وظهر أشرف صبحي رفقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لمؤازرة النادي في إطار حرصه على مساندة الأندية المصرية.

وتشهد الاحتفالية حضور القيادات التنفيذية بالنادي، بجانب العديد من المسئولين والشخصيات البارزة ونجوم النادي القدامى.