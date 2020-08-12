رياضة | رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من صفوف هيدرسيفيلد الإنجليزي جمع متعلقاته وحزم حقائبه، والرحيل من مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

جاء ذلك بعد انتهاء إعارة رمضان صبحي، بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي، وطلب هيدرسيفيلد الإنجليزي من رمضان صبحي العودة لانجلترا خلال الأيام المقبلة قبل تحديد وجهته المقبلة حيث يرغب النادي الأنجليزي في تحقيق أكبر قيمة من عائد بيعه في الموسم الجديد.

وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي، الذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي. وقال إن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي، بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي، في جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ما لم يتلقَّ اللاعب عرضًا أوروبيًّا يحقق طموحاته.

وأكد توفيق أنه تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل، يبلغه فيه بأنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل إلى نادي بيراميدز، وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.

وكان النادي الأهلي، رفع عرضه إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية إلا أن ناديه مازال يشترط الحصول على 7 ملايين جنيه إسترليني، لإتمام الصفقة.