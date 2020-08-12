رياضة | سانشيز مهدد بالغياب عن مباراة إنتر ميلان وشاختار بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سانشيز مهدد بالغياب عن مباراة إنتر ميلان وشاختار بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسابق التشيلي أليكسيس سانشيز الزمن للحاق بمباراة فريقه إنتر الإيطالي مع شاختار دونتسيك الأوكراني الإثنين القادم، بالدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن إنتر على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء، في بيان مقتضب أن سانشيز خضع لفحوصات طبية بمدينة دويسبورغ الألمانية، بعد تعرضه للإصابة خلال فوز إنتر 2-1 على بايرليفركوزن الألماني بدور الثمانية للمسابقة القارية أول أمس الإثنين.

وأوضح إنتر أن الفحوصات أكدت تعرض سانشيز لإجهاد في أوتار الركبة اليمنى، مشيراً إلى أنه سوف يستمر إعادة تقييم وضع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشارك سانشيز كبديل خلال لقاء ليفركوزن، لكنه تعرض للإصابة على الفور، غير أنه أكمل المباراة حتى النهاية، وهو يضع رباط على فخذه.