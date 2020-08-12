رياضة | وزير الشباب والرياضة يساند الأهلي بملعبه الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يساند الأهلي بملعبه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى ستاد الأهلي، لحضور حفل الافتتاح، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفريق السابقين.

وظهر أشرف صبحي رفقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لمؤازرة النادي في إطار حرصه على مساندة الأندية المصرية.

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وتشهد الاحتفالية حضور القيادات التنفيذية بالنادي، بجانب العديد من المسئولين والشخصيات البارزة ونجوم النادي القدامى.

وتم تعليق لافتة كبيرة في محيط الملعب، مكتوب عليها «نادي القرن» «أعظم نادي في الكون» بطول مدرجات الدرجة الثانية، وتحمل شعار النادي، كما تم تعليق بنرات جول الملعب لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وشعار النادي.