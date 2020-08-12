رياضة | طاهر محمد طاهر يزين ملعب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طاهر محمد طاهر يزين ملعب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مسؤولو ملعب النادي الأهلي الجديد، على وضع صورة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المنضم حديثًا في الممر الخاص بغرفة خلع ملابس استاد النادي الجديد في مدينة السلام.

وأعلن النادي الأهلي، رسميًا اليوم افتتاح ملعبه الجديد في مدينة السلام، بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وعدد من رموز النادي على مختلف العصور.

وكان النادي الأهلي تعاقد مع طاهر محمد طاهر قادمًا من صفوف المقاولون العرب، لمدة خمس سنوات بداية من الموسم الجديد.

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وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وصل منذ قليل إلى ملعب الفريق الجديد بمدينة السلام، من أجل حضور احتفالية الملعب الجديد والذي سيشهد حضور عدد كبير من نجوم الفريق السابقة.

وشهد ملعب النادي الأهلي الجديد بمدينة للسلام، اكتسائه باللون الأحمر، قبل انطلاق مراسم الافتتاح بشكل رسمي، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وتشهد الاحتفالية حضور القيادات التنفيذية بالنادي، بجانب العديد من المسئولين والشخصيات البارزة ونجوم النادي القدامى.