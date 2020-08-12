رياضة | عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني على الأنباء التي ربطته بتسببه في فشل انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي وإعلان اللاعب رغبته في الانتقال إلى بيراميدز.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"اخجلو! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش اي علاقه في اي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه! ... لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفه ! هوا اسم تركي شماعه ل اي حاجه ولا ليه".
وأضاف مالك ألميريا الإسباني :"عيب عيب ! قلت للمره المليون لا لي علاقه ب حاجه ولن يكون لي علاقه بحاجه مهما حدث".
عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي
تمكنت إدارة بيراميدز بشكل نهائي من حسم صفقة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.
وأنهي مسؤولي بيراميدز كل شيء خاص بصفقة رمضان صبحي مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، وتم شراء عقد اللاعب الدولي.
وحصل بيراميدز على موافقة رمضان صبحي واللاعب سيظهر في الموسم المقبل بقميص الفريق السماوي.
يذكر أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أكد منذ قليل بأنه تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه انه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك اصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.