رياضة | عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني على الأنباء التي ربطته بتسببه في فشل انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي وإعلان اللاعب رغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"اخجلو! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش اي علاقه في اي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه! ... لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفه ! هوا اسم تركي شماعه ل اي حاجه ولا ليه".

وأضاف مالك ألميريا الإسباني :"عيب عيب ! قلت للمره المليون لا لي علاقه ب حاجه ولن يكون لي علاقه بحاجه مهما حدث".

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

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