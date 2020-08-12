شكرا لقرائتكم خبر عن النشيد الوطني وألعاب نارية في بداية احتفالية الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنطلقت منذ قليل احتفالية استاد الأهلي الجديد انطلقت بالنشيد الوطني. وشهدت فقرات البداية إطلاق ألعاب نارية في محيط الاستاد، ومختلف الأغاني الخاصة بالنادي الأهلي. ويفتتح مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استاد الأهلي الجديد، بمدينة السلام. ويحضر مراسم الاحتفال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. كما يحضر الاحتفالية لاعبو الأهلي القدامى، الذين يشاركون في مباراة استعراضية ضمن مراسم الاحتفال. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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