شكرا لقرائتكم خبر عن وضع تمثال صالح سليم بملعب «الأهلي we السلام» وتخصيص مدرج ثابت باسمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شركة «WE»، إن ستاد الأهلي WE السلام، سيشهد وضع تمثال الكابتن صالح سليم الرئيس التاريخي للأهلي، في مدخل الاستاد، ومجسم وتمثال ضخم لنسر النادي على بوابة الملعب، وسيتم إذاعة أغنية الأهلي وفيلم تسجيلي قصير على شاشاته قبل كل مباراة، وتسمية البوابة الرئيسية باسم الأهلي والبوابات الأخرى بأسماء النجوم الراحلين، وتنفيذ نسر الكتروني يطير فوق الملعب مع بداية المباريات وعند إحراز كل هدف.

وأكدت الشركة أنها ستطلع اسم «مدرج 72» على مدرج الدرجة الثالثة، وتنفيذ مجسم لتخليد ذكرى الشهداء في المدرج، وكذلك إطلاق اسم الراحل صالح سليم على المقصورة الرئيسية للإستاد وتخصيص مقعد خال باسمه وتصميم مدرج للعائلات يتوافر به خدمات فندقية، ومدرج لكبار الزوار والشخصيات الهامة، ومدرج لفرق الأهلي من الناشئين والشباب.

‏ أوضحت أن شركة "استادات القابضة" صاحبة حقوق إدارة الملعب عملت على تطوير كافة منشآته من خلال الممرات المؤدية للمدرجات التي ستحكي قصصا حول كل بطولة حققها الأهلي، إضافة إلى جعل نفق اللاعبين شفافا ويظهر من خلفه الكؤوس والبطولات، وتطوير غرف الملابس لتصبح مجهزة بساونا وجاكوزي وحمام بخار، وشاشة عرض باللمس للمدير الفني يشرح عليها خطة وطريقة اللعب، مع توسعة مدرج الصحفيين، وكذلك تم تخصيص منطقة آمنة للأطفال، ومنطقة لذوي القدرات الخاصة مجهزة بكراسي ومصاعد تسهل عليهم الوصول لأماكن