شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: باريس سان جيرمان (0)-(0) أتالانتا.. ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي، وونظيره أتالانتا الإيطالي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب دا لوز، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. تشكيل سان جيرمان: حراسة المرمى: كيلور نافاس. الدفاع: كيرير- تياجو سيلفا- كيمبيمبي- خوان بيرنات. الوسط: جاي- ماركينوس- هيريرا. الهجوم: سارابيا- إيكاردي- نيمار. تشكيل أتالانتا: حراسة المرمى: سبورتيلو. الدفاع: تولوي- كالدارا- جيميستي- هاتيبوير. الوسط: دي روون- فريلير- جوسينز- بابو جوميز. الهجوم: باساليتش- زاباتا. Advertisements أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة د3: نيمار يهدر انفراد صريح ويودع الكرة بجوار القائم د11: رأسية رائعة من هاتيبور يتصدى لها الحارس الباريسي نافاس د13: نافاس يواصل التألق ويتصدى لرأسية كالدارا د26: باساليتش يتقدم لأتالانتا بتسديدة يسارية قوية الوضع في مصر

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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