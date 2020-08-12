شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم تدريباته استعدادا لـ اف سي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الكروي الأول بنادي أسوان، معسكره بالمركز الأوليمبى قبل ملاقاة إف سى مصر عصر غدًا الخميس بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية ضمن مباريات الجولة 19 للدورى الممتاز.

وشهد المران حماسًا من جانب اللاعبين لدخول قائمة المباراة في ظل حرص الجهاز الفنى على تحفيز اللاعبين لتعويض خسارة ثلاث نقاط بالخسارة أمام مصر المقاصة في المباراة الاخيرة.

ويفتقد أسوان جهود مهاجمة فادى فريد للإصابة المباراة الماضية وقائده هيثم الفيل والمهاجم الأثيوبى أوميد أوكرى الذي يجرى تأهيل ما بعد إصابة الرباط الصليبى.