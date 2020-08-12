شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين دولار وراء رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» ان رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حصل على مبلغ 5 ملايين دولار في 3 مواسم للتوقيع لنادي بيراميدز. وعلمت «المصري اليوم» ان نادي بيراميدز دفع نحو 5 ملايين جنيه استرليني للحصول على بطاقة اللاعب بشكل نهائي. وأعلن النادي الأهلي منذ قليل انتهاء علاقته باللاعب رمضان صبحي بشكل نهائي، بعد إعلان اللاعب رغبته في اللعب لنادي بيراميدز. كان اللاعب معارًا من نادي هدرسفيلد إلى النادي الأهلي لمدة عامين، مع أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي، ووصل الأهلي عرضه لنادي هدرسفيلد على مبلغ 3 ملايين و250 الف استرليني، ولكن اللاعب ونادي هدرسفيلد اعلنوا اليوم رغبتهم في اتمام التعاقد مع نادي بيراميدز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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