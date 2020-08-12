شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: «ماليش علاقة في أي حاجة بتحصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، في رسالة عبر حسابه الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يكون على علاقة بانتقال رمضان صبحي إلى الأهلي، وذلك بعد محاولات إلصاق اسمه بصفقة ضم بيراميدز للاعب هيدرسفيلد والأهلي السابق.

وكتب آل الشيخ :« اخجلو! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش اي علاقه في اي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه! ... لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفه ! هوا اسم تركي شماعه ل اي حاجه ولا ليه ! عيب عيب ! قلت للمره المليون لا لي علاقه ب حاجه ولن يكون لي علاقه بحاجه مهما حدث !».

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي أن رمضان صبحي أصبح خارج حساباته بعدما قدم طلب رسمي للانضمام إلى بيراميدز..