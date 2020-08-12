مانشستر يونايتد يضغط لضم الموهوب فاتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

دخل سوق الانتقالات مرحلته الحاسمة بالنسبة للدوري الإنجليزي، حيث تتحرك الأندية بقوة لإنهاء صفقاتها حتى بعد انطلاق الموسم بوقت قصير. قالت صحيفة سبورت الإسبانية، أن نادي برشلونة يمتلك العديد من المفاوضات المفتوحة بخصوص عدد من لاعبيه. وأكدت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد سأل مرة أخرى عن إمكانية ضم لاعب البلوغرانا، أنسو فاتي، إلا أنه مازال غير معروض للبيع، حيث يسعي برشلونة لتمديد عقده، ورفع قيمة الشرط الجزائي. ويضع مسؤولو مانشستر يونايتد عملية التعاقد مع جناح رفيع المستوى علي رأس أولوياتهم، وهم لاستثمار الكثير من المال وبناء مشروع جديد للعودة مرة أخري لمنافسة علي دوري أبطال أوروبا، إلا أن الأمر يبدو معقداً بعد أزمة فيروس كورونا. وكانت فكرة يونايتد هي التعاقد مع غادون سانشو من بروسيا دورتموند مقابل 120 مليون يورو، على أن يصبح أحد أعلى اللاعبين أجراً في العالم، إلا أن اللاعب لم يكن واضحاً بخصوص العودة لـ"البريمييرليغ"، وقرر الاستمرار مع دورتموند لترتفع قيمة صفقة سانشو إلى 300 مليون يورو. وفي بداية سوق الانتقالات الصيفي الحالي، طلب مانشستر يونايتد من برشلونة تحديد سعر فاتي، وتراجع عن عرضه الشفهي السابق بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل مازال برشلونة يتعامل مع الموقف بهدوء، ومازال متمسكاً بعدم التفريط في فاتي، حيث يسعى لتمديد عقده من طرف واحد، ورفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 170 مليون يورو. ورغم أن النادي الكاتالوني كان يفضل الانتظار لبضعة أشهر قبل القيام بهذه الخطوة، الا أن إصرار يونايتد قد يدفعهم لتمديد عقد اللاعب الشاب قريباً. ويشعر فاتي بالراحة في الفريق الكاتالوني، وهو واثق من حصوله علي موقعه في الفريق الأول، ورغم أنه كان ينتظر المشاركة أمام نابولي لبعض الدقائق، الا أنه يدرك أيضاً ان سيتبين راهن عليه كثيراً في أوقات سابقة.

