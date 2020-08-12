رسمياً.. ماتويدي أول الراحلين في عهد بيرلو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا اليوم الأربعاء، فسخ عقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي بليز ماتويدي قبل عام من نهايته، وذلك بعد 3 أعوام أمضاها في تورينو حقق خلالها خمسة ألقاب. وجاء في بيان النادي الشمالي: "بعد ثلاثة أعوام وخمسة ألقاب.. بليز ماتويدي ويوفنتوس يودعان بعضهما بعد الاتفاق المشترك على إنهاء عقد اللاعب" الذي كان يمتد حتى العام 2021. وصل اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2018 في روسيا إلى يوفنتوس قادماً من باريس سان جيرمان في العام 2017 وحقق خلال تلك الفترة لقب الدوري ثلاث مرات، الكأس والكأس السوبر. وخاض ماتويدي (33 عاماً) 133 مباراة مع نادي "السيدة العجوز" في جميع المسابقات بينها 88 في الدوري "سيري أ". وأشارت تقارير صحافية عدة إلى أن وجهته المقبلة ستكون إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأمريكي (إم إل إس) والمملوك من نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، وذلك قبل عام من كأس أوروبا التي أرجئت من العام الحالي إلى 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد.

