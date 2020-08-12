يوفنتوس يحدد فترة غياب دي ليخت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

سيغيب قلب الدفاع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت عن مطلع الموسم المقبل مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بعد خضوعه لجراحة في كتفه. وقال النادي المتوج للموسم التاسع توالياً بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، إن دي ليخت أمضى عيده الحادي والعشرين الأربعاء وهو يخضع "لجراحة تثبيتية في كتفه الأيمن" في روما، مضيفاً أنها "حققت نجاحاً كاملاً". وأضاف فريق "السيدة العجوز" الذي يستهل موسمه الجديد في 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، أن الوقت المقدّر للتعافي هو ثلاثة أشهر تقريباً. وبعد انتقاله من أياكس أمستردام بصفقة كبيرة بلغت نحو 82 مليون دولار أمريكي مطلع الموسم المنصرم، حمل دي ليخت شارة القائد مع يوفنتوس في الآونة الأخيرة وفرض نفسه لاعباً أساسياً في تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري المقال من منصبه بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي.

