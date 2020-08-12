شكرا لقرائتكم خبر نور: مشكلة الاتحاد في المحبطين من الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد القائد السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد محمد نور، أن مشكلة ناديه في الفترة الأخيرة تنبع من داخله وليس من خارجه، مؤكدا وجود اتحاديين قريبين من الفريق يعملون على إحباطه.

وعبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، نشر نور مقطعا مصورا، قال فيه إن كلامه ليس موجها لأعضاء مجلس الإدارة أو اللاعبين أو الجهاز الفني، لكنه موجه للذين يحاولون إحباط الاتحاد، بدلا من الوقوف مع الفريق.

وقال «لا نريد أن يشمت بنا الناس، للأسف إن مسربي الإحباط هؤلاء قريبون من الفريق، وكنت أتمنى أن يقفوا معه في هذا التوقيت».

وواصل «الذي لا يريد الوقوف مع الاتحاد، فالأفضل أن يصمت، مشكلتنا داخل الاتحاد وليست خارجه».

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وأضاف «أي فريق يمر بظروف مماثلة لظروف الاتحاد، كان سيحدث له أكثر من ذلك، لست هنا للدفاع عن الإدارة، ففي السابق وقفت مع كل الإدارات من أجل مصلحة النادي، لأنني مع الاتحاد ولست مع الأشخاص».

على صعيد آخر، عقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اجتماعا بعيدا عن الجهازين الفني والإداري، ناقشوا خلاله ما يجب أن يكون عليه شكل الفريق في الجولات الست المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل تأزم الأوضاع عقب الخسارتين الأخيرتين في الجولتين الـ23 والـ24 أمام أبها والأهلي على التوالي.

وتصدر الحارس فواز القرني الاجتماع الخاص لتحفيز زملائه لما تبقى من مباريات، مطالبا بالعمل على مضاعفة الجهود من أجل ظهور مختلف من حيث المستوى والنتائج بعد أن دخل الفريق مرحلة الخطر بوجوده في المركز الـ13 في الترتيب العام للدوري برصيد 23 نقطة، حيث يصارع على الهبوط مع أندية الفتح وضمك والعدالة والحزم.

ويعد الفارق النقطي بين أصحاب المراكز المتأخرة مثيرا للاهتمام، حيث إن هناك نقطة واحدة تفصل كل فريق عن الذي يسبقه في الترتيب العام.