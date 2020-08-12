شكرا لقرائتكم خبر «المسؤولية الاجتماعية» تشيد بتنافس الأندية خارج الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، نزيه النصر، بالجهود والمبادرات الاجتماعية التي قامت بها الأندية أثناء توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا

وأبان أن فترة التوقف شهدت تنافسا بين الأندية خارج الملعب، متمثلا في خدمة المجتمع والتواصل عبر ابتكار مبادرات ذات أثر ونفع ملموس، الأمر الذي يوضح أن للرياضة جوانب أخرى مضيئة خارج المستطيل الأخضر، تؤكد عمق انتماء أبناء هذا الوطن لوطنهم ومجتمعهم في جميع المجالات.

وأشار النصر إلى أن لجنة المسؤولية الاجتماعية تسعى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها الأنديـة في هذا المجال، وذلك انطلاقا من رؤية اللجنة التي تهدف لتحقيق الريادة في دعم التنمية الاجتماعية من خلال نشاط كرة القدم، ورسالتها الرامية لتعزيـز القدرات، لتصبح المسؤولية الاجتماعية جزءا من نشاط كرة القدم عبر ابتكار برامج ومبادرات ذات أثر واستدامة.

يذكر أن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية أعلنت الفترة الماضية عن جائزة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للأندية.