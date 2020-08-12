شكرا لقرائتكم خبر جمعية «أصدقاء» تسلم قدامى اللاعبين مساكنهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت جمعية «أصدقاء» مستفيديها المساكن الخاصة التي جاءت ضمن مبادرة «دوري جود الإسكان» التي أطلقتها وزارتا الرياضة والإسكان في رمضان الماضي برعاية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الإسكان ماجد الحقيل.

وسلمت الدفعة الأولى من مستفيديها بين شوطي مباراة النصر والهلال بمدينة الرياض ضمن الجولة الـ23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بحضور نائب وزير الإسكان عبدالله البدير، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى اللاعب الدولي السابق ماجد عبدالله، ورئيسي النصر والهلال، صفوان السويكت، وفهد بن نافل.

وفي جدة سلمت الجمعية الدفعة الثانية من مستفيديها مساكنهم في مباراة الاتحاد والأهلي ضمن الجولة نفسها، بحضور وكيل وزارة الإسكان أحمد القرعاوي، ومدير مدينة الملك عبدالله الرياضية عبدالعزيز المحيسن، ورئيسي الاتحاد والأهلي، أنمار الحائلي وعبدالإله مؤمنة.

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بدوره قدم رئيس مجلس إدارة جمعية «أصدقاء» ماجد عبدالله شكره لوزيري الرياضة والإسكان على دعمهما المستمر وحرصهما على مساعدة الجمعية في خدمات الإسكان، مؤكدا أن هذه الجهود وما سبقها تأتي إيمانا من الجمعية ومنسوبيها بأهمية الحياة الكريمة لأسر لاعبي كرة القدم القدامى، والتي ستنعكس على استقرارهم.

وكانت مبادرة «دوري جود» قد شهدت منذ إطلاقها تفاعلا واسعا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبمشاركة رؤساء الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير الرياضية والإعلام الرياضي.

يذكر أن جمعية «أصدقاء» سلمت 65 وحدة سكنية لمستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم خلال العام الماضي والعام الحالي، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها في مسار الإسكان.