سباق سعودي تركي إماراتي لخطف إدواردو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث المدير الفني لفنربخشه التركي، إيرول بولوت، مسيري القرار بالنادي على سرعة إتمام التعاقد مع المحترف البرازيلي بصفوف فريق الهلال، كارلوس إدواردو، والاتفاق معه على التوقيع قبل انتهاء عقده مع الهلال في نهاية الموسم الحالي.

ليدخل فنربخشه منافسا لناديي الأهلي والوحدة السعوديين، والوصل وشباب الأهلي دبي الإماراتيين للفوز بتوقيع إدواردو، إلا أن اللاعب ووكيل أعماله لم يعلنا حتى الآن الوجهة المقبلة بعد الهلال.

ورغم هذه العروض لا يزال إدواردو يفضل الاستمرار مع الهلال، وإكمال موسمه السابع معه حال رغب الأخير في ذلك.

وكشفت صحيفة Takvim التركية أن نادي فنربخشه ينتظر انتهاء عقد اللاعب مع الهلال حتى لا يدفع أموالا للهلال مقابل إتمام الصفقة، علما بأن الهلال قدم لإدواردو عرضا وصل إلى 6 ملايين يورو لمدة 3 سنوات.

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من جهة أخرى طمأن المدير الفني للهلال، رازفان لوشيسكو، جماهير النادي بالبقاء مع الفريق في الموسم المقبل، مؤكدا التزامه التام ببنود عقده التدريبي مع النادي الذي أرجع له الفضل في دخوله ضمن قائمة أفضل 10 مدربين على مستوى العالم، بعد أن حقق معه بطولة دوري أبطال آسيا، والمركز الرابع في كأس العالم للأندية التي أقيمت بالإمارات العربية المتحدة في ديسمبر الماضي.

واقتحم لوشيسكو قائمة أفضل المدربين في تاريخ الهلال، خاصة أنه اقترب حاليا من الظفر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليضاف إلى ألقابه السابقة مع الفريق، أهمها لقب دوري أبطال آسيا.

كما قاد لوشيسكو الهلال لتحقيق 11 فوزا متتاليا على أرضه في جميع المسابقات لأول مرة منذ 2008-2009، ولا تزال أمامه الفرصة لكسر هذا الرقم في المباريات المقبلة في الجولات الست المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونهائي وقبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.