اتحاد التسلق والهايكنج يلاحق عضوية الدولي

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وأشاد خلال اللقاء المرئي الثاني الذي أقامه الاتحاد بعنوان «اللوائح التنظيمية والمتطلبات لرياضة التسلق والهايكنج» بالاهتمام الكبير من قبل وزارة الرياضة بتطوير وإصدار اللوائح للاتحادات الرياضية التي تم تأسيسها أخيرا، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تلقي عدد من الشكاوى من بعض الجهات بشأن بعض الممارسات غير الصحيحة من ممارسي الرياضة.
وكشف الأمير بندر بن خالد عن الخطوات الجادة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الدولي للعبة، وهي الخطوة التي سيكون لها بالغ الأثر في مستقبل الاتحاد من ناحية تنظيم البطولات والاعتراف العالمي.
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