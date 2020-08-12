«أبولا» تؤكد سعي فيتوريا لضم براهيمي

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وسبق أن كشفت تقارير إعلامية رغبة فيتوريا في استقطاب براهيمي للنصر.
من جهتها، لم تعلن إدارة النصر موافقتها أو ممانعتها في إتمام رغبة المدرب حال موافقة اللاعب وناديه القطري، مطالبة فيتوريا بالانتظار حتى نهاية الموسم الحالي الذي شارف على محطاته الأخيرة ومن ثم إعلان أسماء المغادرة والأخرى التي ينوي استقطابها خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وكان فيتوريا اشترط على إدارة النصر العمل بما يتضمنه تقريره الفني من أجل الاستمرار مع الفريق.
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