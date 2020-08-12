شكرا لقرائتكم خبر «أبولا» تؤكد سعي فيتوريا لضم براهيمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة أبولا البرتغالية تمسك المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا، بضم اللاعب الجزائري ياسين براهيمي من الريان القطري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وسبق أن كشفت تقارير إعلامية رغبة فيتوريا في استقطاب براهيمي للنصر.

من جهتها، لم تعلن إدارة النصر موافقتها أو ممانعتها في إتمام رغبة المدرب حال موافقة اللاعب وناديه القطري، مطالبة فيتوريا بالانتظار حتى نهاية الموسم الحالي الذي شارف على محطاته الأخيرة ومن ثم إعلان أسماء المغادرة والأخرى التي ينوي استقطابها خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان فيتوريا اشترط على إدارة النصر العمل بما يتضمنه تقريره الفني من أجل الاستمرار مع الفريق.