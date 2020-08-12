المجلس الآسيوي يزور السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يزور عدد من أعضاء المجلس الأولمبي الآسيوي خلال المرحلة المقبلة العاصمة السعودية الرياض للوقوف على الإمكانات المتاحة، بعد أن تقدمت بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 في أبريل الماضي.

كما سيزور الوفد أيضا العاصمة القطرية الدوحة للسبب نفسه، بعد أن تقدمت هي الأخرى بطلب استضافة الألعاب الآسيوية كمنافس للرياض، على أن يفصل لاحقا في تسمية الدولة المضيفة.

ولم يسبق للسعودية أن استضافت الحدث الذي يقام بمشاركة عدد من الرياضات، بينما سبق لقطر أن استضافت دورة الألعاب الآسيوية.

يشار إلى أن مدينة هانجتشو الصينية ستستضيف الألعاب الآسيوية المقبلة في 2022، بينما تقام النسخة التالية في مدينة ناجويا ومقاطعة ايتشي باليابان عام 2026.

وكان رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الكويتي أحمد الفهد الصباح، أبدى في بيان سابق له سعادته باستقبال ملفين عربيين قويين لاستضافة الألعاب الآسيوية في 2030، مؤكدا أن هذين الملفين يظهران الثقة والاطمئنان للحركة الأولمبية في آسيا، ويعززان سمعته في استضافة الأحداث الرياضية العالمية على نطاق واسع.