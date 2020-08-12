تأجيل تصفيات المونديال وآسيا للعام المقبل

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وبرر الاتحاد القاري قرار التأجيل خلال بيان نشره في موقعه على الإنترنت بأنه» في ضوء الموقف الحالي لجائحة كورونا المستجد في دول عدة، قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي كانت مقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر 2020، بحيث تقام عام 2021».
وأضاف»وجاء هذا القرار من أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين، حيث سوف يواصل الاتحادان الدولي والآسيوي العمل معا من أجل مراقبة الموقف في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة للمباريات».
وتابع الاتحاد الآسيوي في البيان «سوف يتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل المواعيد الجديدة للأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023».
وسبق أن أجل الاتحاد الآسيوي التصفيات في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان الاتحاد الآسيوي قد حدد مواعيد مباريات المنتخب السعودي أمام سنغافورة واليمن ضمن الجولتين السابعة والثامنة، حيث تقرر قيامهما يومي 8 و13 أكتوبر على التوالي، في حين تقام مباراتا الجولتين التاسعة والعاشرة يومي 12 و17 نوفمبر.
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