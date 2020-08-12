شكرا لقرائتكم زاهى حواس: الأهلى نادى الأخلاق والوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغزل زاهي حواس وزير الآثار الأسبق في النادى الأهلى خلال افتتاج النادى الجديد مؤكدا أنه مشجع للقلعة الحمراء منذ الصغر.

قال حواس في تصريحات لقناة الأهلى:" الأهلى نادى المبادئ والأخلاق والوطنية وكنت طول عمرى معجب بالخطيب".

تابع وزير الآثار الأسبق:" طول عمرى فرحان وبفتخر أنى أهلاوي عمر ما فوت مباراة للأهلى والأهلى نادى القرن وأعظم نادى في الدنيا".

وواصل :" الفراعنة أهلاوية والزملكاوية بنوا الهرم الأكبر عشان ما يزعلوش والتاريخ سيجل أن الأهلى عنده ستاد رائع فيه كل العظمة والتكنولوجيا".

إكتسى استاد الأهلي يكتسي باللون الأحمر قبل افتتاحه بشكل رسمي استاد الأهلي بمدينة السلام باللون الأحمر قبل انطلاق مراسم الافتتاح بشكل رسمي، الذي يحضره مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، والقيادات التنفيذية بالنادي، والعديد من المسئولين والشخصيات البارزة ونجوم النادي القدامى، وفي محيط الملعب تم تعليق لافتة كبيرة «نادي القرن.. أعظم نادي في الكون» بطول مدرجات الدرجة الثانية، وتحمل شعار النادي، كما تم تعليق بنرات حول الملعب لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وشعار النادي، ويفتح مجلس إدارة النادي بعد قليل استاد الأهلي، وذلك استكمالًا للمشاريع التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية خاصة فيما يتعلق بالجانب الرياضي.

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من ناحية أخرى ، أبدى مروان كنفاني، حارس مرمى الأهلي الأسبق سعادته بافتتاح استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، الذي يتم الإعلان عنه مساء اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تمهيدًا لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد ، وقال كنفاني: «عندما تشرفت بالانتماء للنادي الأهلي في شهر أبريل من عام ١٩٦١ كان رئيس النادي المرحوم أحمد عبود باشا، وقد تتابع رؤساء النادي الأهلي على قيادته، وجميعهم شخصيات محترمة وأمينة، أدوا مهمتهم بنجاح، بالعمل على تطوير النادي الأول في مصر وكل البلاد العربية والإفريقية».

وأضاف: «يرأس النادي الأهلى حالياً محمود الخطيب، وهو أصغر سنًّا من سابقيه، وقد أدار مسؤولية رئاسة النادي بحكمة واقتدار، ليؤكد الجميع جدارته بشغل هذا المنصب الصعب» ، ووجه كنفاني التحية للخطيب الرئيس الناجح ، ونصحه أن يتغاضى عن الشامتين والحاقدين، ويستمر في العمل الناجح لرفعة نادينا الحبيب.