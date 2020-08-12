شكرا لقرائتكم الخطيب بعد افتتاح ستاد الأهلى الجديد: بنشتغل وما بنتكلمش كتير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى عن سعادته بافتتاح ستاد النادى الجديد موجها الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على الجهد الذى بذلوه خلال الفترة الماضية. قال الخطيب خلال كلمته في افتتاح ستاد النادي:" معظم مباريات الأهلى ستكون على الاستاد الجديد وهذا سيوفر الكثير على اللاعبين والاستقرار الفني". أضاف:" أشكر أعضاء مجلس الإدارة كل واحد بيشتغل من أجل ناديه وذاته وستاد الأهلى حلم كنا نحلم به". Advertisements تابع:" أقول للأشخاص المتدنين في أسلوبهم الأهلى قيمة كبيرة ولا ينزل إلى التدنى وهذا ليس معناه أن نترك حقوقهم وأقول لهم أعملو وليس لكم دخل بالأهلى ". وواصل:" قريب هنقول للناس ازاى هنتعامل مع المسيئين الأهلى كبير جدا وأكبر من أي حد وما حدث في السنتين الماضيتين يجب أن نفخر به ".

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