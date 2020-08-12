شكرا لقرائتكم ديربي القناة .. الاسماعيلي يخوض تدريبات مكثفة استعدادا لمواجهة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى المران الرئيسى مساء اليوم ، فى إطار تحضيرات الفريق للقاء المصرى البورسعيدى. ويحل الدراويش ضيفا على شقيقه البورسعيدى الجمعة المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لحساب الأسبوع الــ19 بمسابقة الدورى المحلى وسط أنباء حول تأجيلها بعد تفشى فيروس كورونا لدى لاعبى المصرى.. واشتمل المران على الكرات العرضية المتقنة وترجمتها لأهداف من خلال المهاجمين كما تم تخصيص جملة فنية من الكرات الثابتة. ركز الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز خلال المران على زيادة الفاعلية الهجومية للفريق من خلال التسديدات بعيدة المدى.

وعلى هامش المران ، واصل محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى. واختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء وسط سعى الجهاز الفنى على منح التعليات الفنية بشكل دائم. ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

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وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.