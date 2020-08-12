شكرا لقرائتكم مدرب بايرن يتفهم رغبة تياغو ألكانتارا بالرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، تفهمه لرغبة لاعب خط الوسط تياغو ألكانتارا في الرحيل عن الفريق، وتوقع أن يعوض النادي البافاري رحيله بلاعب آخر، رغم إعلان الإدارة عن عدم نيتها لإبرام صفقات كبيرة.

وقال فليك في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" نشرتها يوم الأربعاء: إنني كشخص وكرياضي، أتفهم موقف تياغو، هو يرغب في خوض تحد جديد، وأرى أنه يتمثل في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وذكرت تقارير إعلامية أن لاعب خط الوسط الإسباني ألكانتارا (29 عاماً) يرغب في الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، يرى أنه لاعب كبير في السن، ولن يتم الاستفادة منه.

ويشارك ألكانتارا لاعب برشلونة الإسباني السابق، مع بايرن ميونخ في البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالية لشبونة، وقد أكد فليك أنه لا يشعر بالقلق على الإطلاق بشأن تركيز اللاعب، وقال المدرب: تياغو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ويقدم الإضافة للفريق بالتأكيد.

وبعد أن تعاقد بالفعل مع ليروي ساني إلى جانب عدد من اللاعبين البدلاء، كان كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ قد أشار إلى أن النادي لن يبرم صفقات كبيرة أخرى لضم لاعبين، وذلك في ظل الأزمة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لكن فليك، الذي يعد بايرن ميونخ للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة يوم الجمعة في دور الثمانية بدوري الأبطال، قال إنه سيكون بحاجة إلى التعزيز إذا رحل تياغو عن صفوف الفريق مع نهاية البطولة الأوروبية,