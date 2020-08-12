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بدء مراسم افتتاح استاد النادي الأهلي الجديد بمدينة السلام

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بدأت منذ قليل مراسم افتتاح استاد النادي الأهلي ووصل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قدامى فريق الكرة بالنادي الأهلي ورموزه في التوافد على ستاد النادي الجديد في مدينة السلام، استعدادًا للمشاركة في المباراة الاحتفالية التي تسبق مراسم افتتاح الاستاد الجديد.

ووجه الأهلي الدعوة إلى عدد كبير من قدامى النادي ورموزه، من أجل المشاركة في الاحتفالية التاريخية، التي ستنطلق مساء اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.
الأهلي يفتتح ملعبه الجديد

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وسيكون الملعب باسم "الأهلي we"، وتحته كلمة "ملعب السلام"، تمهيدًا لخوض المارد الأحمر مبارياته عليه.

وسينطلق خفل الافتتاح بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وتم دعوة العديد من الشخصيات العامة ورموز الأهلي، كما أنه سيكون بسيطًا وغيرمبالغ فيه على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الحفل لن يحتوي على فقرات كثيرة.

وأكد المصدر أنه تم تزيين الاستاد من أبوابه الخارجية للداخل بصور لرموز وقيادات ولاعبي النادي الأهلي عبر تاريخه بما فيه المبني الزجاجي الرئيسي للملعب.

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