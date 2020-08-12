يوفنتوس يعلن فسخ عقده مع ماتويدي قبل عام من نهايته

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الفرنسي بليز ماتودي لاعب يوفنتوس الايطالي في 26 يونيو 2020

أعلن نادي يوفنتوس بطل ايطاليا الاربعاء فسخ عقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي بليز ماتويدي قبل عام من نهايته، وذلك بعد ثلاثة أعوام أمضاها في تورينو حقق خلالها خمسة ألقاب.

وجاء في بيان النادي الشمالي "بعد ثلاثة أعوام وخمسة ألقاب...بليز ماتويتي ويوفنتوس يودعان بعضهما بعد الاتفاق المشترك على إنهاء عقد اللاعب" الذي كان يمتد حتى العام 2021.

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وصل اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2018 في روسيا الى يوفنتوس قادما من باريس سان جرمان في العام 2017 وحقق خلال تلك الفترة لقب الدوري ثلاث مرات، الكأس والكأس السوبر.

خاض ماتويدي (33 عاما) 133 مباراة مع نادي "السيدة العجوز" في جميع المسابقات بينها 88 في الدوري "سيري أ".

وأشارت تقارير صحافية عدة الى أن وجهته المقبلة ستكون انتر ميامي الذي ينافس في الدوري الاميركي (أم أل أس) والمملوك من نجم الكرة الانكليزية السابق ديفيد بيكهام، وذلك قبل عام من كأس أوروبا التي أرجئت من العام الحالي الى 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد.