شكرا لقرائتكم خبر عن ربع نهائي دوري الأبطال: التشكيل الرسمي لمواجهة أتالانتا أمام باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وجيان جاسبيريني، المدير الفني لنادي أتالانتا الإيطالي، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب دا لوز، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: كيرير- تياجو سيلفا- كيمبيمبي- خوان بيرنات.

الوسط: جيوي- ماركينوس- هيريرا.

الهجوم: سارابيا- إيكاردي- نيمار.

فيما جاء تشكيل أتالانتا على النحو التالي:

حراسة المرمى: سبورتيلو.

الدفاع: تولوي- كالدارا- جيميستي- هاتيبوير.

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الوسط: دي روون- فريلير- جوسينز- بابو جوميز.

الهجوم: باساليتش- زاباتا.

وعادت بطولة دوري الأبطال بشكل جديد بعد توقف دام لمدة 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث تستكمل مباريات المسابقة بدون حضور جماهيري، وبداية من ربع النهائي تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب من دور واحد على أرض محايدة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي اليوم، بمواجهة أتالانتا مع باريس سان جيرمان، فيما يواجه لايبزيج نادي أتلتيكو مدريد يوم الخميس، ويلعب برشلونة مع بايرن ميونيخ يوم الجمعة، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق ليون يوم السبت.