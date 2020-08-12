شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستدرج ذئاب الجبل.. وأسوان يواجه نادى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، بقيادة حمادة صدقى، مواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره المقاولون العرب، غدًا الخميس، بقيادة عماد النحاس، في الجولة التاسعة عشر من الدورى الممتاز، على أرض ملعب استاد الإسكندرية.

تكمن صعوبة اللقاء في رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث للمباراة من أجل تحسين مركزهما في جدول المسابقة، حيث يحتل سموحة المركز السادس برصيد 25 نقطة، بينما يقبع المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

فيما يدخل فريق أسوان في مواجهة ساخنة مع نادى مصر، والذى يسعى خلالها أبناء الصعايدة لحصد نقاط المباراة الثلاث، أملا في الهروب من قاع الجدول، أملا في البقاء بالدورى الممتاز، ويحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، بينما جاء ترتيب نادى مصر في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.