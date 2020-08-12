شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن الموقف النهائي لـ إدارة القلعة الحمراء، من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وكان الأهلى يسعى في الفترة الماضية، إلى شراء رمضان صبحي أو تمديد إعارته مجددًا.

وقال توفيق خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: «النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وأبداء رغبته في الأستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلق اللاعب عرضًا اوربيًا يحقق طموحاته».

وتابع: «استغرقت المفاوضات مع النادي الانجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا».

وواصل: «لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني، ولكن النادي الأنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه أسترليني».

وأكمل: «نظرًا لأن الأهلي متمسك بأاستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الأنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه».

وأردف: «وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الأتفاق على حقوقه الماليه ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي أرجاء اتمام انتقاله للأهلي.،لمدة يومين لأنه تلقى عروض من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير».

واستطرد: «بناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي ارسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي لمدة يومين إلى أن يحسم اللاعب موقفه، ولكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب أمير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها».

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وأوضح: «وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الاوربي لاسيما وأنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، وفي ظل الأرتباطات الرسمية المتتالية محليًا وافريقيًا».

وأتم: «رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التي طلبها، إلا ان أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه انه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك اصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي».