شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين الزمالك و«ساسي» بعد رفضه تخفيض راتبه.. وتعثر مفاوضات التجديد لأوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لاستبعاد مصطفى محمد، مهاجم الفريق، من التشكيل الأساسى خلال مواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، فى الجولة التاسعة عشرة من الدورى الممتاز، يأتى هذا بسبب تراجع مستوى اللاعب فى مباراتى المصرى البورسعيدى التى فاز فيها الفريق الأبيض بهدف مقابل لا شىء، سجله محمود علاء، قبل أن يتعادل مع الاتحاد السكندرى إيجابيا 1-1.

واعتبر أفراد من الجهاز المعاون أن الفرص التى أهدرها مصطفى محمد كانت السبب فى خسارة الفريق نقطتين ثمينتين فى ظل رغبته فى احتلال المركز الثانى من أجل المشاركة فى دورى الأبطال فى الموسم المقبل، وينتظر أن يتخذ كارتيرون، المدير الفنى للفريق، قراره النهائى بشأن استبعاد اللاعب من التشكيل الأساسى من عدمه خلال الساعات المقبلة.

فيما ركز كارتيرون على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة الاتحاد السكندرى الأخيرة.

فيما يواصل مسؤولو القلعة البيضاء مفاوضاتهم المكثفة مع الثنائى يوسف أوباما، لاعب الوسط المهاجم، وفرجانى ساسى، لاعب الوسط المدافع، من أجل تمديد عقديهما رغم الخلافات المالية بين الطرفين، كان أوباما قد اشترط الحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد نظير تمديد عقده، فى الوقت الذى عرض فيه مسؤولو الأبيض على «ساسى» الاستمرار مع الفريق فى الفترة المقبلة لمدة موسمين رغم العروض الخليجية التى تلقاها اللاعب مؤخرا، فى ظل رفض اللاعب تخفيض راتبه السنوى الذى يتقاضاه من القلعة البيضاء.