شكرا لقرائتكم خبر عن لن يذهب للأهلي أو الزمالك.. رسميًا موليكا يرحل عن مازيمبي إلى الدوري البلجيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مازميبي الكونغوالي عن انتقال لاعب الصاعد جاكسون موليكا إلى ستاندر دو لياج البلجيكي بعد ارتباط اسمه بالأهلي والزمالك خلال الأشهر الماضية. وقال الموقع الرسمي لنادي مازيمبي أن مهاجم الفريق انتقل بشكل رسمي إلى ستاندر دو لياج ليبدأ مشواره في القارة الأوروبية، حيث سيلعب في صفوف الفريق البلجيكي لمدة 4 سنوات مقبلة. ولعب صاحب الـ20 عامًا الفرنسي خلال مسيرته 30 مباراة في دوري الأبطال واستطاع أن يسجل 14 هدفًا وصنع 4 أخرى، ولفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية في فرنسا وبلجيكا وتركيا بالإضافة لعروض من مصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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