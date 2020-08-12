شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول وأرسنال بدون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الرابعة والنصف عصر السبت 29 أغسطس الجاري، موعدا لمباراة الدرع الخيرية، والتي تجمع ليفربول أمام نظيره أرسنال، على ملعب ويمبلي، بدون حضور جماهيري.

ومن المقرر أن يشارك ليفربول في المباراة السنوية كأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، لمواجهة أرسنال الذين تأهلوا بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وستكون هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يتنافس فيها فريق ليفربول على الدرع الخيرية بعد أن خسر بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي بعد التعادل 1-1 في 2019.