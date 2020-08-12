شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يتحدث عن مميزات أولى صفقات ليفربول للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه تابع الظهير الأيسر اليوناني اليوناني كوستاس تسيميكاس لاعب أولمبياكوس والمنتقل مؤخرًا إلى ملعب آنفيلد منذ فترة، فترة طويلة، مشيدًا بعقلية اللاعب.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، قال كلوب: "لقد تابعنا كوستاس لفترة طويلة ونحن سعداء حقًا بانضمامه إلينا، وهو لاعب كرة قدم جيد، طموح ولديه ثقافة الفوز والمنافسة وأنا حقًا أحب تلك العقلية».

وأضاف كلوب: «في رأيي إنه يتناسب تمامًا مع الحالة التي نمتلكها في غرفة الملابس الخاصة بالفريق، لقد كان جزءًا كبيرًا من النجاح الذي حققه أولمبياكوس هذا الموسم بالفوز بلقب الدوري اليوناني».

وتابع كلوب: «التجربة الكروية لكوستاس منحته مزيد من التحدي والنجاح سواء محليًا أو أوروبيا، هو يطمح لتحقيق للمزيد مثلنا».

وأعلن ليفربول تعاقده مع الظهير اليوناني بقيمة مالية وصلت إلى 11.75 مليون جنيه استرليني ليصبح البديل الأمثل للاسكتلندي آندرو روبرتسون لاعب الريدز.

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