العضلة الضامة تغيب ديفيز عن البايرن

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وقال فليك إنه أراح ديفيز (19 عاما) كإجراء وقائي بعدما عانى اللاعب من مشكلات خفيفة في العضلة الضامة.
ولدى سؤاله عما إذا كان ديفيز قد يغيب عن المباراة، قال فليك «لا نعتقد ذلك».
وقدم الكندي ديفيز موسما رائعا ضمن صفوف بايرن ميونخ. ولا شك في أن الفريق البافاري بحاجة إلى ظهور اللاعب بأفضل مستوياته للمساعدة في الحد من خطورة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ويأمل فليك في ألا يضطر لإجراء تغييرات جديدة في دفاع الفريق، حيث لا يزال لاعب الظهير الأيمن بنيامين بافارد غائبا ويحل مكانه جوشوا كيميش.
وفي حالة عدم قدرة ديفيز على المشاركة، سيكون لوكاس هيرنانديز البديل المحتمل للعب في مركزه.
ومن المقرر أن يغادر بايرن ميونخ معسكره التدريبي في لاغوس اليوم ليتوجه إلى لشبونة.
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