شكرا لقرائتكم خبر العضلة الضامة تغيب ديفيز عن البايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غاب الظهير الأيسر، ألفونسو ديفيز، أمس عن تدريبات فريقه بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لكن المدير الفني هانزي فليك يتوقع استعادة اللاعب لياقته في الوقت المناسب قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني غدا في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا

وقال فليك إنه أراح ديفيز (19 عاما) كإجراء وقائي بعدما عانى اللاعب من مشكلات خفيفة في العضلة الضامة.

ولدى سؤاله عما إذا كان ديفيز قد يغيب عن المباراة، قال فليك «لا نعتقد ذلك».

وقدم الكندي ديفيز موسما رائعا ضمن صفوف بايرن ميونخ. ولا شك في أن الفريق البافاري بحاجة إلى ظهور اللاعب بأفضل مستوياته للمساعدة في الحد من خطورة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

Advertisements

ويأمل فليك في ألا يضطر لإجراء تغييرات جديدة في دفاع الفريق، حيث لا يزال لاعب الظهير الأيمن بنيامين بافارد غائبا ويحل مكانه جوشوا كيميش.

وفي حالة عدم قدرة ديفيز على المشاركة، سيكون لوكاس هيرنانديز البديل المحتمل للعب في مركزه.

ومن المقرر أن يغادر بايرن ميونخ معسكره التدريبي في لاغوس اليوم ليتوجه إلى لشبونة.