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العضلة الضامة تغيب ديفيز عن البايرن

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- بواسطة أيمن الوشواش - غاب الظهير الأيسر، ألفونسو ديفيز، أمس عن تدريبات فريقه بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لكن المدير الفني هانزي فليك يتوقع استعادة اللاعب لياقته في الوقت المناسب قبل المواجهة المرتقبة أمام الإسباني غدا في دور الثمانية من .

وقال فليك إنه أراح ديفيز (19 عاما) كإجراء وقائي بعدما عانى اللاعب من مشكلات خفيفة في العضلة الضامة.

ولدى سؤاله عما إذا كان ديفيز قد يغيب عن المباراة، قال فليك «لا نعتقد ذلك».

وقدم الكندي ديفيز موسما رائعا ضمن صفوف بايرن ميونخ. ولا شك في أن الفريق البافاري بحاجة إلى ظهور اللاعب بأفضل مستوياته للمساعدة في الحد من خطورة نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل .

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ويأمل فليك في ألا يضطر لإجراء تغييرات جديدة في دفاع الفريق، حيث لا يزال لاعب الظهير الأيمن بنيامين بافارد غائبا ويحل مكانه جوشوا كيميش.

وفي حالة عدم قدرة ديفيز على المشاركة، سيكون لوكاس هيرنانديز البديل المحتمل للعب في مركزه.

ومن المقرر أن يغادر بايرن ميونخ معسكره التدريبي في لاغوس اليوم ليتوجه إلى لشبونة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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