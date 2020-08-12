شكرا لقرائتكم خبر مصغرة أبطال أوروبا تسلط الضوء على الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون ليونيل ميسي ونيمار وروبرت ليفاندوفسكي ثلاثة فقط من عدد من النجوم الذين ستسلط عليهم الأضواء بشكل كبير خلال البطولة المصغرة التي انطلقت أمس في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتحسم البطولة أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستحسم كل مواجهة خلال مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب، فيما تقام جميع المباريات بدون جماهير في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

نجوم كل مباراة

- أتلانتا وباريس سان جيرمان (أمس)

برز في أتلانتا لاعبه الأرجنتيني أليخاندرو «بابو» جوميز الذي شكل أبرز عناصر الفريق. وقبل هذه المباراة، ساعد القائد جوميز فريق أتلانتا في إحراز المركز الثالث في الدوري الإيطالي للموسم الثاني على التوالي.

Advertisements

وفي صفوف سان جيرمان برز عدد من اللاعبين إلا أن نيمار الذي توج بدوري الأبطال عام 2015 مع برشلونة الإسباني، لا يزال الأبرز بجانب الفرنسي كيليان مبابي.

- لايبزج وأتلتيكو مدريد (اليوم)

إميل فورسبيرج: كان لايبزج خسر بالفعل أبرز نجومه قبل نهاية الموسم الماضي، بانتقال المهاجم الألماني تيمو فيرنر إلى تشيلسي الإنجليزي، لكن فورسبيرج أصبح يمتلك فرصة إثبات نفسه كلاعب قادر على الحسم في المناسبات الصعبة.

جواو فيليكس: في ظل عدم وصول أي فريق برتغالي إلى دور الثمانية بدوري الأبطال وغياب النجم كريستيانو رونالدو بعد خروج يوفنتوس الإيطالي من دور الـ16، ستوجه أنظار الجماهير البرتغالية بشكل كبير نحو البرتغالي الشاب جواو فيليكس.

وكان السويدي فورسبيرج (28 عاما) قد ساعد الفريق في 2016 في الصعود إلى البوندسليجا، وبعدها بعام واحد، سجل أول هدف للفريق في دوري الأبطال، وذلك في شباك موناكو الفرنسي.ولم يقدم فيليكس (20 عاما) حتى الآن العروض المبهرة، تحت قيادة المدير الفني دييجو سيميوني، التي قد تنسي جماهير أتلتيكو مدريد آثار رحيل أنطوان جريزيمان عن الفريق.

برشلونة وبايرن ميونخ (غدا)

ليونيل ميسي: يعلق برشلونة آماله بشكل كبير على نجمه الأرجنتيني في اعتلاء منصة التتويج وإنقاذ هذا الموسم الذي شهد أكثر من كبوة مخيبة لآمال الفريق في الدوري الإسباني الذي انتزعه الغريم التقليدي ريال مدريد.

لكن ميسي قدم عرضا مبهرا خلال فوز الفريق على نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال، وسجل هدفا ساحرا ليرفع رصيده إلى 115 هدفا في سجل مشاركاته بدوري الأبطال.

كذلك كان ميسي قد سجل ثنائية لبرشلونة عندما أطاح الفريق ببايرن ميونخ من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال عام 2015.

روبرت ليفاندوفسكي: ربما يعيش لاعب بايرن ميونخ، النجم البولندي ليفاندوفسكي أفضل موسم في مسيرته، ويتطلع إلى إكمال الثلاثية مع بايرن ميونخ الذي توج بالدوري والكأس، كما يتطلع إلى إكمال ثلاثيته كهداف للمسابقات الثلاث هذا الموسم.

وسجل ليفاندوفسكي، 53 هدفا خلال 44 مباراة في كل المسابقات مع بايرن ميونخ، كما توج هدافا للبوندسليجا برصيد 34 هدفا، وهدافا لكأس ألمانيا برصيد 6 أهداف. ويتصدر أيضا قائمة الهدافين في دوري الأبطال برصيد 13 هدفا.

مانشستر سيتي وليون (السبت)

بيب جوارديولا: يتطلع المدرب الإسباني لمانشستر سيتي إلى اعتلاء منصة التتويج بدوري الأبطال من جديد للمرة الأولى منذ أن حقق اللقب مرتين مع برشلونة في عامي 2009 و2011.

ممفيس ديباي: بدد اللاعب الهولندي الدولي أمل كريستيانو رونالدو في مواصلة المشوار في البطولة الأوروبية التي تختتم في البرتغال، وسجل لليون الهدف الحاسم الذي أطاح بيوفنتوس من البطولة في دور الـ16.

وعاش جوارديولا نهاية مخيبة للآمال في مشواره مع مانشستر سيتي خلال النسخ الثلاث الماضية من البطولة.