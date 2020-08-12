تمبرز بطلا للدوري الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج فريق بورتلاند تمبرز بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم بعدما تغلب على أورلاندو سيتي 2 - 1 أمس في المباراة النهائية. وافتتح لاريس مابيالا التسجيل لبورتلاند تمبرز في الدقيقة 27، ثم أدرك ماوريسيو بيرييرا التعادل لأورلاندو سيتي في الدقيقة 39. وفي الشوط الثاني سجل المدافع الكرواتي داريو زوباريتش هدف الفوز 2 - 1 لبورتلاند تمبرز في الدقيقة 66، ليحسم المباراة واللقب لصالح الفريق.

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