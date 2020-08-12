شكرا لقرائتكم خبر مدرب البايرن يتفهم رغبة ألكانتارا في الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، هانزي فليك، تفهما شديدا لرغبة لاعب خط الوسط تياجو ألكانتارا في الرحيل عن الفريق، وتوقع أن يعوض النادي البافاري رحيله بلاعب آخر، وذلك رغم إعلان الإدارة عن عدم نيتها إبرام صفقات كبيرة.

وقال فليك في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» نشرتها أمس»إنني كشخص وكرياضي أتفهم موقف تياجو، هو يرغب في خوض تحد جديد، وأرى أنه يتمثل في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز».

وذكرت تقارير إعلامية أن لاعب خط الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا (29 عاما) يرغب في الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يرى أنه لاعب كبير في السن.

ويشارك لاعب برشلونة الإسباني السابق تياجو ألكانتارا، مع بايرن ميونخ في البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالية لشبونة، وقد أكد فليك أنه لا يشعر بالقلق على الإطلاق بشأن تركيز اللاعب.

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وقال فليك إن تياجو «لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ويقدم الإضافة للفريق بالتأكيد».

وبعد أن تعاقد بالفعل مع ليروي ساني إلى جانب عدد من اللاعبين البدلاء، كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل رومينيجه قد أشار إلى أن النادي لن يبرم صفقات كبيرة أخرى لضم لاعبين، وذلك في ظل الأزمة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكن فليك، الذي يعد بايرن ميونخ للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة غدا في دور الثمانية بدوري الأبطال، قال إنه يكون بحاجة إلى التعزيز إذا رحل تياجو عن صفوف الفريق مع نهاية البطولة الأوروبية، متبعا خطى الثلاثي فيليبي كوتينيو وإيفان بيريسيتش وألفارو أودريوزولا، الذين لعبوا لبايرن بعقود إعارة.

وقال فليك «إذا فقدنا لاعبين من هذا الطراز، مثل تياجو وفيليبي وكوتينيو وايفان بيريسيتش، فعلينا تعويض هذه الكفاءات».