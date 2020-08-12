برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن أحد لاعبيه أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قبيل بدء الاستعدادات للموسم المقبل.

لكن برشلونة أكد في الوقت نفسه أن حالة الإصابة لن تؤثر على استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني غدا في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح برشلونة أن اللاعب بدأ العزل الذاتي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض، كما أنه لم يحتك بأي من اللاعبين المسافرين إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، التي تحتضن البطولة المصغرة لدوري الأبطال.

وذكر برشلونة في بيان «بعد الفحوص التي أجريت أمس الأول لمجموعة من 9 لاعبين من المفترض أن تبدأ الاستعدادات للموسم الجديد اعتبارا من أمس، جاءت نتيجة فحص أحدهم إيجابية وأظهرت إصابته بعدوى كوفيد - 19).