أونال يتصدر الدوري المكسيكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتلى تيجريس أونال صدارة الدوري المكسيكي بعدما تغلب على بويبلا 2 - 1 أمس في المرحلة الرابعة، والتي شهدت أيضا فوز ليون على باتشوكا 1-0 ونيكاكسا على مازاتلان بالنتيجة نفسها. ورفع أونال رصيده إلى 8 نقاط لينفرد بالصدارة، بينما تجمد رصيد بويبلا عند 7 نقاط. وحسم ليون مباراته أمام باتشوكا بهدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط بينما تجمد رصيد باتشوكا عند 4 نقاط. كذلك تغلب نيكاكسا على مازاتلان1-0، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط متساويا مع مازاتلان.

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