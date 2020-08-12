شكرا لقرائتكم استاد الأهلي يكتسي باللون الأحمر قبل انطلاق مراسم افتتاحه "صور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إكتسى استاد الأهلي يكتسي باللون الأحمر قبل افتتاحه بشكل رسمي استاد الأهلي بمدينة السلام باللون الأحمر قبل انطلاق مراسم الافتتاح بشكل رسمي، الذي يحضره مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، والقيادات التنفيذية بالنادي، والعديد من المسئولين والشخصيات البارزة ونجوم النادي القدامى، وفي محيط الملعب تم تعليق لافتة كبيرة «نادي القرن.. أعظم نادي في الكون» بطول مدرجات الدرجة الثانية، وتحمل شعار النادي، كما تم تعليق بنرات حول الملعب لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وشعار النادي، ويفتح مجلس إدارة النادي بعد قليل استاد الأهلي، وذلك استكمالًا للمشاريع التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية خاصة فيما يتعلق بالجانب الرياضي.

Advertisements



00b8c5e4-ab59-4c7c-8488-27a3b13218fd



21a87315-8e8c-4e09-8ac2-b618522f8f8b

من ناحية أخرى ، أبدى مروان كنفاني، حارس مرمى الأهلي الأسبق سعادته بافتتاح استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، الذي يتم الإعلان عنه مساء اليوم، بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تمهيدًا لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد ، وقال كنفاني: «عندما تشرفت بالانتماء للنادي الأهلي في شهر أبريل من عام ١٩٦١ كان رئيس النادي المرحوم أحمد عبود باشا، وقد تتابع رؤساء النادي الأهلي على قيادته، وجميعهم شخصيات محترمة وأمينة، أدوا مهمتهم بنجاح، بالعمل على تطوير النادي الأول في مصر وكل البلاد العربية والإفريقية».

وأضاف: «يرأس النادي الأهلى حالياً محمود الخطيب، وهو أصغر سنًّا من سابقيه، وقد أدار مسؤولية رئاسة النادي بحكمة واقتدار، ليؤكد الجميع جدارته بشغل هذا المنصب الصعب» ، ووجه كنفاني التحية للخطيب الرئيس الناجح ، ونصحه أن يتغاضى عن الشامتين والحاقدين، ويستمر في العمل الناجح لرفعة نادينا الحبيب.