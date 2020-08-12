شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر سموحة بسلبية كافة النتائج للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنه الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة محمد سلطان نادى سموحة بسلبية المسحة التى خضع لها لاعبو الفريق أمس الثلاثاء بحضور 40 فردا فى اطار استعدادات سموحة لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الـ19 من عمر مسابقه الدورى الممتاز، وكانت المسحات السابقة قد اظهرت ايجابية حالتين وتم عزلهما بمعرفة طبيب الفريق حتى تم شفائهما وتحولهما من ايجابى لسلبى .

وفى سياق متصل ، عقد حماده صدقى المدير الفنى جلسة مع لاعبى الفريق وحثهم على تقديم مباراة قوية أمام ذئاب الجبل ومواصلة الانتصارات لضمان الزحف نحو المربع الذهبى والمشاركة فى البطولات الافريقيه .

كما عقد أحمد ناجى جلسة خاصة مع حراس المرمى لتجهيز بديل الهانى سليمان والذى تعرض للايقاف ثلاثة مباريات وغرامة ٥٠ ألف جنيه الامر الذى دفع ناجى للاعتماد على عمر صلاح فى هذا اللقاء الهام .

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كما أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادي المقاولون العرب، بسلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، أمس الثلاثاء، استعدادًا لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى أمام نادى سموحة والمقرر إقامتها الخميس ضمن منافسات الدولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، وسافر الفريق إلى الأسكندرية بعد الاطمئنان على نتيجة المسحة استعداداً لمواحهة الفريق السكندري.

من جهته، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، اجتماعًا مع اللاعبين على هامش مران الفريق، وحرص محمد عادل على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبًا إياهم بالسير على نفس النهج الذى ساروا عليه فى الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق فى المركز الثانى وضمان التأهل لإحدى بطولتى أفريقيا للموسم المقبل، وأكد المشرف على الكرة ثقته فى الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وفى كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية، وشدد فتحى على أهمية التحلى بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.

ويحتل المقاولون المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 52 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.