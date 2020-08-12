شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل تدريباته في "أبو رجيلة" استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل اليوم فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه الفني المعاون استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانطلق المران بمشاركة جميع اللاعبين بعد منح الجهاز الفني راحة للأساسيين عن مران أمس عقب انتهاء مواجهة الفريق بنظيره الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري راحة من المران الجماعية لمدة يوم واحد فقط لالتقاط الأنفاس قبل مباراة مصر المقاصة التي ستقام بعد أيام قليلة.

فيما أعلن طارق يحيي رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك ، مواعيد التدريبات لفرق قطاع الناشئين التي ستشارك في بطولة الجمهورية للموسم الجديد وهي مواليد 1999 ، 2001 ، 2003 ، 2006 .

وجاءت مواعيد التدريبات كالتالي :-

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مواليد 2003 تحت قيادة سيد حنفي المدير الفني، و2006 الذي يقودة أحمد كمال، ستقام أيام السبت والإثنين والأربعاء في الثامنه صباحا على ملاعب الناشئين بالنادي.

ومواليد 1999 والذي يقوة فنياً محمد مصطفي "ممس" ، ومواليد 2001 ويقودة فنياً سامح إسماعيل، ستكون تدريباتهم أيام الأحد والثلاثاء والخميس في الثامنة صباحاً على ملاعب النادي .

وأكد يحيي أن التدريبات ستجري وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ، مشدداً علي أنة تم توزيع هذه الإجرءات على كافة الأجهزة الفنية للفرق المختلفة لتطبيقها وتنفيذها بالشكل المطلوب وفقاً للمعايير المتبعة.

وعلى جانب آخر سيتحدد خلال الوقت القادم مواعيد التدريبات لباقي فرق قطاع الناشئين ، وهي مواليد 2000 ، 2002 ، 2004 ، 2005 .

من ناحية أخرى قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة خلال الوقت الحالى مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريبات التى تأتى ضمن الاستعدادات لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك من أجل الحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق سواء فى ظل التحديات المحلية والإفريقية التى يرتبط بها الأبيض، وخاصة مواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى شهر سبتمبر المقبل، فيما سيلتقى الفريقين فى الإياب أحد يومى 2 أو 3 من شهر أكتوبر.

ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة بين منصور ولاعبى الزمالك، فى الصالة المغطاة الخاصة بالنادى، للحديث عن أخر مواجهات الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، والتى جمعت بينهما مساء الإثنين، الماضى، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بتعادل الفريقين بهدف لمثله، حيث تقدم فرجانى ساسى للأبيض بالهدف الأول، فيما نجح زعيم الثغر فى خطف نقطة التعادل فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق لاعبه أحمد راشد.