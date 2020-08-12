شكرا لقرائتكم هدف الأهلي ينضم إلى ستاندرلييج البلجيكي رسمييا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي إلى ستامدرلييج البلجيكي لمدة 4 سنوات قتدمة، بعد الاتفاق الذي تم بين ناديه والنادي البلجيكي على الاحتراف في بلجيكا.

كان موليكا هدفا لتدعيم هجوم الأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة ، إلا أن رفض إدارة ناديه بيعه لأحد منافسيه المباشرين في البطولات الإفيقية، أجبره على رفض عرض الأهلي، واشتراط رحيله للاحتراف الخارجي فقط.

وكشفت تقارير صحفية تركية، عن دخول نادي بشكتاش في الصراع على ضم مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا، في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم خطه الهجومي، حيث أشارت صحيفة "فوتوماك" التركية أن بشكتاش يسعى لتعويض رحيل مهاجمه، بوراك يلماز، إلى صفوف ليل الفرنسي بضم موهبة مازيمبي وهدف النادي الأهلي، في الوقت الذى تشير فيه التقارير إلى أن اللاعب يقترب بشدة من التوقيع مع الأهلي خلال الأسابيع المقبلة، وأوضحت الصحيفة أن موليكا قد يغير وجهة نظره بشأن عرض الأهلي في النهاية، ويوافق على الرحيل إلى القارة الأوروبية والتي لفت انتباه عدد كبير من الأندية هناك، بعدما سجل في الموسم الحالي 14 هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى.