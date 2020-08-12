الأهلي يصدر بيان بشأن انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الأنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقال أن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الأستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مالم يتلقى اللاعب عرضًا اوربيًا يحقق طموحاته..

وأستغرقت المفاوضات مع النادي الانجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا.

لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني.

ولكن النادي الأنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه أسترليني.

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ونظرًا لأن الأهلي متمسك بأستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الأنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه.

وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الأتفاق على حقوقه الماليه ولكن بعدما ابلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل اعماله نادر شوقي أرجاء اتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين لأنه تلقى عروض من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير.

وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي ارسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي لمدة يومين إلى ان يحسم اللاعب موقفه.

لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس من جانب امير توفيق طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة اخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها.

وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الاوربي لاسيما وأنه مملوكًا لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها وحرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني في ظل الأرتباطات الرسمية المتتالية محليًا وافريقيًا رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التي طلبها.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات أنه تلقى اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه انه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك اصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.