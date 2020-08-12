بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحي

كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، أن إدارة النادي أنهت التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن سبورت"، "أنهينا كل شيء خاص بصفقة رمضان صبحي مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، وتم شراء عقد اللاعب".

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وأوضح المصدر، حصلنا أيضا على موافقة رمضان صبحي واللاعب سيظهر في الموسم المقبل بقميص بيراميدز.

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز، قدم عرضا خياليا من أجل التعاقد رسميا مع رمضان صبحي من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الأهلي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع رمضان صبحي، ولكن بيراميدز عرض عليه مبلغ كبير من أجل ضمه رسميا".

ويصل قيمة التعاقد مع رمضان صبحي إلى 2 مليون دولار، وقد يصل إلى 100 مليون جنيه في 3 سنوات".

