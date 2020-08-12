ينتظر عشاق النادي الأهلي حفل افتتاح استاد السلام وتغيير اسمه إلى استاد الأهلي، اليوم الأربعاء بعد أن شهد تطورات عالية، وينطلق الحفل بطيران نسر في الاستاد الجديد.
ويقيم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، احتفالية ضخمة، اليوم الأربعاء، لافتتاح استاد النادي بعد الحصول على ملعب السلام كحق انتفاع يمتد إلى 10 سنوات.
الاستاد يحمل اسم “استاد الأهلي we السلام” وسيكون من حق المارد الأحمر وفريق الإنتاج الحربي، اللعب على الاستاد خلال السنوات المقبلة.
ووضعت الإدارة التنفيذية للأهلي بقيادة محمد مرجان الرتوش الأخيرة على كافة التفاصيل لخروج الحدث بشكل يليق باسم القلعة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر نسر الأهلي يحلق في الاستاد الجديد قبل ساعات من حفل الافتتاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.