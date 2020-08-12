نسر الأهلي يحلق في الاستاد الجديد قبل ساعات من حفل الافتتاح

ينتظر عشاق النادي الأهلي حفل افتتاح استاد السلام وتغيير اسمه إلى استاد الأهلي، اليوم الأربعاء بعد أن شهد تطورات عالية، وينطلق الحفل بطيران نسر في الاستاد الجديد.

ويقيم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، احتفالية ضخمة، اليوم الأربعاء، لافتتاح استاد النادي بعد الحصول على ملعب السلام كحق انتفاع يمتد إلى 10 سنوات.

الاستاد يحمل اسم “استاد الأهلي we السلام” وسيكون من حق المارد الأحمر وفريق الإنتاج الحربي، اللعب على الاستاد خلال السنوات المقبلة.

ووضعت الإدارة التنفيذية للأهلي بقيادة محمد مرجان الرتوش الأخيرة على كافة التفاصيل لخروج الحدث بشكل يليق باسم القلعة الحمراء.