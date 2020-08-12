دوري أبطال أوروبا: إصابة لاعب في برشلونة بفيروس كورونا

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مدريد: أعلن نادي برشلونة الإسباني الأربعاء ان نتائج الاختبارات أظهرت اصابة لاعب في صفوفه بفيروس كورونا المستجد لم يختلط بالفريق الذي سيتوجه الى لشبونة لخوض مباراة ضد بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان له "بعد اختبارات فيروس كورونا التي أجريت بعد ظهر الثلاثاء على مجموعة من تسعة لاعبين من المقرر أن يبدأوا الموسم التحضيري اليوم، ظهر ان أحدهم إيجابيا بفيروس كوفيد-19".

وأكد الفريق الكاتالوني "لم يختلط اللاعب بأي من لاعبي الفريق الأول الذين من المقرر أن يسافروا إلى لشبونة الخميس للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".

ضد بايرن ميونيخ الجمعة

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ويلعب برشلونة في ربع النهائي ضد بايرن ميونيخ الجمعة في لشبونة بعدما أدخل الاتحاد القاري للعبة (ويفا) تعديلا على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث تقام ادوارها النهائية في البرتغال خلف أبواب موصدة، وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب، وذلك جراء تداعيات انتشار "كوفيد-19".

ولم يعلن برشلونة اسم لاعبه المصاب مشيرا إلى أن "ليس لديه أعراض، وهو في صحة جيدة وتم حجره في منزله".

وأصبح لقب دوري أبطال أوروبا الفرصة الأخيرة بالنسبة لبرشلونة، بعدما فاز خصمه ريال مدريد بلقب الدوري المحلي، وودع منافسات كأس الملك من الدور ربع النهائي.

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